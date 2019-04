CALCIOMERCATO ATALANTA ILICIC / Stagione sin qui da incorniciare per Josip Ilicic che sarebbe finito anche nel mirino di alcune big del calcio italiano. Lo stesso fantasista sloveno ospite della rivista mensile "Il Calciatore" lancia un messaggio in ottica futuro: "Non vedo l'ora di giocare nel nuovo stadio, a Bergamo. E' una società che lavora bene questa, che sta crescendo e merita uno stadio da grande.

Il presidente ci tiene molto, alla festa di chiusura dell'anno scorso ci ha mostrato i progetto, sarà bellissimo".

Al momento Ilicic appare quindi legato ancora all'Atalanta e rievoca anche una grande gara del passato: "La partita che non dimentico e che non dimenticherò mai è quella contro il Borussia, a Dortmund, in Europa League. Quella sera c'era proprio tutto: la possibilità di scrivere una pagina importante per la storia dell'Atalanta, un'atmosfera incredibile, i nostri tifosi che per tutto il giorno avevano colorato di nerazzurro la città e poi l'emozione di giocare in uno stadio così prestigioso. E' stata davvero una serata magica, peccato solo per il risultato".

