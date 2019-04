INGHILTERRA STERLING RAZZISMO / In conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Manchester City e Tottenham, Sterling - che la scorsa settimana aveva criticato Bonucci per le sue frasi su Kean - è tornato a parlare di razzismo.

L'attaccante ha spiegato: "Non sono d'accordo con l'uscire dal campo: preferirei vincere la partita perché li danneggerebbe di più. Lasciando il campo li fai vincere. Non penso davvero di poter fare la differenza, questo è qualcosa che è successo prima che io nascessi, prima che i miei genitori nascessero. Posso solo parlare di ciò che accade a me e alle persone intorno a me per aumentre la consapevolezza su questo fenomeno. Non voglio essere la guida di nulla: tocca alle persone che sono in posti di vertice fare qualcosa".

