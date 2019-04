CALCIOMERCATO BARTOMEU POGBA JUVENTUS / "Volevamo Pogba quando giocava nella Juventus. Chiedemmo ai bianconeri di farci sapere se avessero voluto cederlo perché noi saremmo stati interessati". La rivelazione arriva direttamente dai vertici del Barcellona. A parlare è il numero uno dei catalani, Josep Bartomeu, che ha svelato il retroscena ai microfoni di 'Espn'. "Siamo sempre stati interessati a Pogba. Quando la Juventus ci comunicò l'offerta del Manchester United, noi ci tirammo fuori.

Per noi, in quel momento, era una cifra troppo alta". Per tutte le ultime news di mercato CLICCA QUI

Ora però Juventus e Barcellona, da possibili colleghi in affari, possono ritrovarsi rivali nella corsa al giocatore francese, che sfiderà proprio i catalani in Champions League. "Non parlo di giocatori che militano in altri club. Voglio solo dire che ci aspetta una sfida difficile: il Manchester United in questi anni ha saputo costruire un ottima squadra, composta da calciatori molto forti".

