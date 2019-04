MILAN GATTUSO CHAMPIONS / Archiviata la Juventus per il Milan è già tempo di pensare alla decisiva gara contro la Lazio, partita fondementale per la corsa Champions. Ne è consapevole Rino Gattuso che a 'Milan Tv' spiega: "Contro la Juventus abbiamo giocato bene, alcuni episodi non sono andati nel verso giusto ma dobbiamo guardare avanti. Nelle ultime quattro partite abbiamo raccolto un solo punto, ma le altre non stanno correndo.

Guardiamo in casa nostra: la gara contro la Juventus deve restare perché abbiamo fatto cose positive e vogliamo confermarle contro la. Dopo molto tempo abbiamo fatto una prova molto molto buona, ripartiamo da lì: nelle ultime sette giornate sappiamo ciò che ci giochiamo, speriamo di essere pronti".

Il tecnico rossonero torna ancora sulla sfida alla Lazio: "Per il momento che stiamo vivendo, sarà fondamentale, una finale. Una gara che non possiamo perdere se vogliamo andare in Champions, fare bottino pieno". Gattuso non ha dubbi: "Per arrivare tra le prime quattro serve la giusta tensione, un po' di entusiasmo e voglia. A tratti nelle ultime settimane sembrava che il campo non finisse più e fosse un peso qualsiasi cosa ci finisse contro. Il segreto è l'entusiasmo, la voglia. Dopo tanti anni siamo a giocarci la Champions, nelle ultime stagioni solitamente eravamo già fuori dai giochi. Nei momenti di difficoltà abbiamo sempre tirato fuori qualcosa in più, andiamo alla ricerca di questo".

Infine, su Piatek: "Servono tutti: dai difensori ai centrocampisti e attaccanti. Piatek sta facendo bene, spero che possa raggiungere il record di gol ma per funzionare deve girare tutta la squadra".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui