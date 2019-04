LAZIO IMMOBILE / Diciotto gol stagionali ma anche un mese senza gol su azioni (ieri la rete su calcio di rigore): per Ciro Immobile non è certo il momento migliore da quando è arrivato alla Lazio e le critiche non mancano per l'attaccante di Torre Annunziata. Le ultime novità in casa Lazio possono essere trovate qui.

Complici anche i recenti risultati negativi che hanno complicato la corsa Champions della squadra di Inzaghi, nell'ambiente biancoceleste si respira un po' di malumore ma Immobile risponde con un messaggio su 'Instagram': "Sento il supporto di chi vive dida una vita, ma capisco lo sconforto di chi si aspetta di più. Non sarà qualche critica a distruggere un legame unico tra di noi… siamo uguali: abituati a soffrire e combattere. Forza Lazio"