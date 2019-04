CALCIOMERCATO INTER ICARDI ATLETICO MADRID / Tornato in campo e a San Siro tra indifferenza, fischi e applausi, per Mauro Icardi il futuro sembra comunque essere lontano dall'Inter. Il rimettersi a disposizione di Spalletti deve essere letto come una semplice tregua in attesa dell'estate che, con ogni probabilità, segnerà l'addio ai colori nerazzurri per l'attaccante argentino.

Tante le possibili destinazioni, dall'italiana Juventus all'inglese Manchester United, ma è soprattutto in Spagna che 'Maurito' è un nome che circola con insistenza. In particolare, riferisce 'as.com', l'Atletico Madrid avrebbe inserito l'attaccante nerazzurro in cima alle priorità di Simeone. Il 'Cholo' vorrebbe proprio l'ex capitano dell'Inter nel caso in cui uno tra Griezmann e Diego Costa dovessero andare via. In particolare quest'ultimo sarebbe stato messo sul mercato dall'Atletico, pronto ad ascoltare qualsiasi offerta per l'ex Chelsea.

