CALCIOMERCATO JUVENTUS RODRIGUEZ / Il sogno James Rodriguez non è mai probabilmente tramontato in casa Juventus. Il futuro del colombiano appare davvero un'incognita. Difficile che possa restare al Bayern Monaco e altrettanto complicato che possa tornare al Real Madrid e indossare nuovamente la camiseta blanca, soprattutto ora che è tornato Zidane sulla panchina.

Per questo la Juventus osserva la situazione con grande attenzione. Per tutte le ultime news di mercato CLICCA QUI

E ora potrebbe scattare un'importante accelerata per cercare di assicurarsi le prestazioni del colombiano. Come infatti riporta 'El Confidencial', il giocatore sudamericano avrebbe ottenuto la cittadinanza spagnola. Un passo importante, perché permetterebbe a Rodriguez di giocare da comunitario e di non occupare uno degli slot da extracomunitari che le società (almeno quelle italiane) hanno a disposizione.

