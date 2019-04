CALCIOMERCATO NAPOLI MILIK ATLETICO MADRID / Nei giorni scorsi si è parlato di un'offerta dell'Atletico Madrid per Lorenzo Insigne il cui futuro al Napoli non sembra sicuro. Oggi, arriva la notizia dell'interesse dei Colchoneros per un altro azzurro: si tratta, secondo quanto riferito da 'Radio Marte', di Arek Milik che sarebbe una delle alternative per l'attacco di Simeone in caso di addio di uno tra Morata e Griezmann.

L'attaccante polacco piace alla squadra spagnola fin dalla sua esperienza all'ma difficilmente il Napoli si priverà di lui proprio ora che ha ritrovato la forma fisica dopo il duplice grave infortunio che ha rallentato la sua esplosione. ConMilik è diventato perno fondamentale dell'undici partenopeo ed è al momento il miglior marcatore della squadra con 19 reti stagionali di cui 16 in campionato.