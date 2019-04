CALCIOMERCATO FIORENTINA PIOLI / Stefano Pioli resterà sulla panchina della Fiorentina. Almeno fino a fine stagione, poi, con molta probabilità, le strade si separeranno, visto che la società viola avrebbe già un accordo con Eusebio Di Francesco. A guidare la squadra in questo rush finale sarà comunque Pioli, il cui futuro era in forte dubbio visto il comunicato ufficiale diramato dalla società.

Ora il tecnico avrà l'obiettivo di rientrare nella corsa Europa League e soprattutto di conquistare la Coppa Italia. Per tutte le ultime news di mercato CLICCA QUI

Come riporta 'La Gazzetta dello Sport' Pantaleo Corvino ha raggiunto Milano per un meeting con la società: ha incontrato Mario Cognini e Andrea Della Valle e dalla Cina, in videoconferenza, è intervenuto anche Diego Della Valle. Insieme si è ribadita la fiducia a Pioli, a cui nel frattempo sta pensando il Parma.

