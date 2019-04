CALCIOMERCATO MILAN BIGLIA/ Enzo Montepaone, agente di Lucas Biglia, intervistato ai microfoni di Sportnews.eu, ha parlato del centrocampista vicecampione del mondo attualmente al Milan: "Il ragazzo ha in testa soltanto i rossoneri e vuole concludere al meglio la stagione.

La prossima settimana sarò a Milano per parlare con il club e capiremo tutto un po' meglio. Boca Juniors? Hanno chiesto di Biglia, vedremo meglio al termine del campionato ma, al momento, non penso che possa tornare in Argentina". Per le ultime notizie sul calciomercato dei rossoneri---> clicca qui!

Montepaone ha poi aggiunto: "Abbiamo anche ricevuto un'offerta di altissimo livello da un top club della Ligue 1. Ma, ripeto, per ora la volontà è di continuare con il Milan".

