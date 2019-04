CALCIOMERCATO INTER ROMA MOURINHO/ Intervenuto a margine dell'evento di presentazione de 'La notte dei re', Luis Figo, ex trequartista portoghese, ha parlato del suo connazionale Josè Mourinho e di un possibile ritorno dello special one in Italia con Inter e Roma in pole position: "Da ex nerazzurro gli consiglierei di tornare a Milano.

Però questa decisione è sempre un fatto personale e dipende dalle diverse opportunità".

Figo ha poi trattato il caso Icardi e la crescita di Nicolò Zaniolo: "Non sono in mezzo alla situazione, l'importante è che tutto si concluda per il bene di tutti. Zaniolo? Deve proseguire su questa strada. E' normale che nei suoi confronti ci sia l'interesse di un grande club come il Real Madrid".

