AJAX JUVENTUS CANCELO RONALDO / "Sto bene. Ho avuto un affaticamento al polpaccio e il mister per questo non mi ha fatto giocare le ultime due partite". Joao Cancelo spiega a 'Sky Sport' i motivi delle sue ultime assenze con la maglia della Juventus.

Il portoghese ha avuto alcuni problemi fisici, da cui però sembra aver recuperato a pieno: "Adesso sono al meglio e sono pronto per giocare ad Amsterdam". La sfida all'è dunque lanciata e Cancelo potrebbe non essere l'unico portoghese in campo tra le fila bianconere: "? Si sta allenando al meglio ed è un grande professionista. Sta facendo di tutto per essere pronto e per aiutare la squadra. Penso che sarà convocato per Amsterdam. Poi vedremo se sarà titolare o no. Questo dipende dal mister".