CALCIOMERCATO MILAN AUBAMEYANG MIRABELLI/ Massimiliano Mirabelli, ex dirigente del Milan, ha parlato ai microfoni del 'Gr Parlamento' della sua gestione in rossonero terminata con il cambio di proprietà: "Purtroppo non siamo andati avanti con il progetto, durato soltanto 15 mesi.

Avrei voluto avere più finestre di calciomercato , con poco tempo a disposizione è difficile". Per le ultime notizie sui trasferimenti dei rossoneri---> clicca qui!

Mirabelli ha poi aggiunto: "Abbiamo trattato in strettissimo contatto Pierre Emerick Aubameyang, ma alla fine non siamo riusciti a portarlo al Milan. L'attaccante è un mio pallino ed è un altro dei miei rimpianti non aver concluso la trattativa".

