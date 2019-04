Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN / Futuro? Al, stando almeno alle intenzioni dello stesso centravanti argentino: "Sono in un grande club e Londra è una bella città, qui si sta bene e si vive molto bene, per cui la mia volontà è quella di restare - ha detto il 'Pipita' come riporta il sito ufficiale del club inglese - Adesso voglio solo concludere al meglio questa stagione, speriamo di centrare la qualificazione alla. Poi ripeto, voglio restare qui anche se l'ultima parola spetterà al club stesso". Fin qui l'esperienza in maglia 'Blues' di Higuain è stata negativa. Con la conferma di, la sua permanenza al Chelsea potrebbe non essere così impossibile, anche se per il solo rinnovo del prestito - escludendo l'esercizio del riscatto del cartellino fissato a 36 milioni - il patrondovrebbe tirar fuori circa 18 milioni di euro.