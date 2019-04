ROMA ZANIOLO FORBES/ Per Nicolò Zaniolo, trequartista della Roma, arriva un altro riconoscimento. Il classe 1999 arrivato in estate dall'Inter è stato infatti inserito nella lista dei 100 giovani italiani Under 30 stilata dal giornale 'Forbes'.

Al fianco di musicisti, imprenditori e scienziati, compare infatti anche il nome di Zaniolo, l'unico calciatore inserito in questa speciale graduatoria. Per le ultime notizie sui giallorossi---> clicca qui!

Nella categoria degli sportivi, insieme al giovanissimo giallorosso, spiccano anche Lorenzo Musetti, tennista 17enne, e Filippo Tortu, 20enne velocista. Da non dimenticare anche la pallavolista Paola Egonu, anch'essa 20enne.

