CALCIOMERCATO ROMA CANDELA GATTUSO MILAN/ Vincent Candela, ex giocatore e campione d'Italia con la Roma, ha parlato della panchina dei giallorossi ai microfoni di 'Sky Sport': "Sceglierei Gennaro Gattuso tutta la vita.

In una lista dove ci sono ancheopterei per il tecnico del Milan". Per le ultime notizie sul calciomercato degli allenatori---> clicca qui!

Candela ha poi aggiunto: "Con i rossoneri sta facendo miracoli, certo aiutato anche dal fatto di aver già giocato e vinto con la maglia del Milan".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui