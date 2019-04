JUVENTUS ATLETICO SIMEONE /Penultimo appuntamento di Calciomercato.it nella redazione di AS: oggi incontriamo il direttore di AsTv, Javier Matallanas, esperto di calcio internazionale e storicamente vicino alle vicende dell'Atletico Madrid. Con lui analizziamo quanto accaduto nel mondo colchonero dopo l'eliminazione di Torino e il futuro di Diego Simeone.

Javier, inevitabile chiederti di Juve-Atleti: che è successo ai rojiblancos? Come hanno preso la sconfitta? Ti aspettavi un Cristiano così protagonista?



"Sapevamo che Cristiano poteva causarci dei guai, ne parlammo proprio in un’intervista su Calciomercato.it, ma non immaginavo che l’Atletico non riuscisse a segnare nemmeno un gol, ne serviva solo uno! È stata durissima e per la prima volta, dopo questa partita, Simeone è stato messo in discussione. Continua ad essere un dio per i tifosi visto tutto quello che ha fatto, ma quella gara è stata incomprensibile e ha ricordato la finale di Milano col Real oltre ad altre sfide nelle quali non è stato all’altezza della sua carriera e dello stipendio che percepisce. Non dimentichiamo che è l’allenatore più pagato al mondo".

Un’eliminazione così dura può penalizzare il futuro di Simeone nell’Atletico, avvicinando il suo sogno di allenare in Italia?

"Simeone lascerà l’Atletico quando vorrà, Miguel Angel Gil non lo caccerà mai. E in futuro allenerà in Italia, anche se i soldi che guadagna a Madrid non riuscirà a percepirli all’Inter né in nessun’altra squadra, visto che lì non circolano cifre di questo livello. Ci potranno essere cambiamenti, certo: per esempio nel caso di Griezmann.

Il club ha scommesso forte su di lui per volontà di Simeone ma nel giorno della battaglia decisiva il ‘generale’ non si è visto e Cristiano lo ha superato. Credo che l’Atletico stia cercando di cedere il francese, vuole recuperare i 24 milioni di stipendio, ma sarà difficile piazzarlo con un ingaggio simile. Il problema dell’Atletico è che ha fatto uno sforzo enorme per crescere, ma mantenere il suo livello così in alto è difficilissimo. Sembra kafkiano, ma quando raggiungi certi obiettivi, guadagni più soldi... E all’improvviso hai un crollo come quello con la Juventus, che era favorita, certo, ma dopo l’andata nessuno immaginava un finale del genere. Non so cosa accadrà nei prossimi mesi, ma per la prima volta sento criticare il Cholo e questo non era mai accaduto"."È una dei grandi favoriti, ma la Champions è una competizione difficilissima, basta una giornata ‘no’ per uscire di scena. C’è anche il City che punta al trofeo, con Guardiola che l’ha vinto al Barça ma non c’è riuscito col Bayern... Attenzione anche allo United, che va a fari spenti ma ha una grande rosa e può dar fastidio al Barcellona, che a sua volta ha Messi che ha voglia di alzare la Coppa dopo aver visto il Real vincerne quattro delle ultime cinque... Sarà interessante, ma se dovessi scegliere vorrei un Barça-Juventus, Messi contro Cristiano. Il portoghese è allucinante: conosciamo la forza di Leo, ma CR7 ha lottato, gli ha tolto cinque Palloni d’Oro, ha vinto un Europeo. Se dovesse vincere questa Champions sarebbe la sua sesta e raggiungerebbe Gento, non è roba da poco, è incredibile. Anche Messi, certo, ci piace vederlo nella Liga ma con la maglia dell’Argentina fa fatica... Vediamo, la finale che vorrei è quella, ma non escludo il City o qualche altra sorpresa. La Champions è la competizione più bella al mondo e si gioca nel Wanda, che è il miglior stadio al mondo".