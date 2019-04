SONDAGGIO CMIT VAR/ In questo lunedì precedente ai quarti di finale di Champions League è il VAR a tenere banco. L'assistente video per gli arbitri, in particolare nell'ultima giornata, è entrato nell'occhio del ciclone dopo gli episodi dubbi dell'Allianz Stadium e dell'Olimpico.

I followers dell'account Twitter di Calciomercato.it hanno risposto alla domanda: "Polemiche ormai infinite sul, campionato falsato?"

A vincere, con il 59% dei voti, è stato il no, accompagnato però da un eccessivo numeri di errori da parte dei direttori di gara. Il 23% afferma che la classifica è giusta mentre il 18% vuole che il VAR venga tolto.

