JUVE MILAN FABBRI RIZZOLI / Al margine dell'evento in Lega che si è tenuto quest'oggi tra arbitri, dirigenti e capitani, Nicola, designatore della classe arbitrale, ha commentato la direzione di gara diinfinita al centro di numerose polemiche.

Ecco le sue parole: "Il 90% degli errori che noi abbiamo individuato fin qui arrivano sui calci di rigore e sui falli di mano. Ci vuole sicuramente più professionalità. Stop per Fabbri? No. Per un semplice motivo: le persone che noi mettiamo in campo devono essere in forma e noi dobbiamo gestirli. Fabbri deve crescere ancora ma ha grandi potenzialità. Si cresce e si migliora sbagliando. Il calcione di Mandzukic? Il VAR può intervenire quando c'è violenza: quindi se fosse stato ritenuto necessario si poteva interrompere il gioco ed estrarre il cartellino rosso".

