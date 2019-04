p>CALCIOMERCATO REAL MADRID HAZARD / E' noto ormai da tempo l'interesse delper Eden: Florentinoè disposto a fare follie per l'attaccante belga delche potrebbe essere così il colpo da novanta da regalare in estate ai propri tifosi. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo 'AS', la dirigenza madrilena ha le idee ben chiare e ha in mente la strategia vincente per arrivare ad Hazard: a giugno saranno sacrificati sul mercato Mateo Kovacic e James Rodriguez, due giocatori che Zidane considera sacrificabili e che porteranno nelle casse dei 'Blancos' importanti milioni.

Per quanto riguardai il centrocampista croato, il Real Madrid è in attesa della decisione della Fifa sul ricorso del Chelsea dopo il blocco mercato con Sarri che vorrebbe trattenere ad ogni costo Kovacic a Londra. L'ex Inter viene valutato 50 milioni di euro, a cui si potrebbero aggiungere i 42 esercitabili dal Bayern Monaco per riscattare James Rodriguez.

