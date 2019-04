CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER NDOMBELE / Tanguy Ndombele obiettivo sempre più complicato per Juventus e Inter. Secondo 'L'Equipe' il forte centrocampista del Lione è finito nel mirino anche di Paris Saint Germain e Manchester United.

Proprio i 'Red Devils' potrebbero essere in pole per il cartellino del 22enne. In esclusiva ai nostri microfoni, il presidente dei transalpini Aulas ha detto che finora le offerte migliori per Ndombele sono arrivate dall'Inghilterra