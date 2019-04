p>CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT / Mercoledì sera saranno avversari in campo ma dalla prossima stagione potrebbero ritrovarsi insieme a lottare per gli stessi colori: da una parte Matthjis, dall'altra la Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Edwin Van der Sar, ex portiere bianconero e attuale dirigente della formazione olandese, ha rilasciato un'intervista al 'Times' e si è sbilanciato così sul futuro del proprio centrale: ''De Ligt deve ora concentrarsi sull'Ajax: è il nostro capitano e sta facendo una stagione incredibile. Inevitabilmente le sue prestazioni hanno richiamato l'interesse di grandi squadre e noi, quando è il momento giusto, facciamo andare via i nostri giocatori. Ovviamente non possiamo cederli tutti in estate e non possiamo perdere sette giocatori tutti assieme anche se potrebbero arrivare offerte davvero importanti. Ma abbiamo una stabilità economica ottima che ci permette di valutare con calma la situazione".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui