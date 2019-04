p>MAROTTA VAR / Al margine dell'evento che si è tenuto nella sede della Lega tra arbitri, allenatori e capitani, Beppe, amministratore delegato della parte sportiva dell'Inter, ha commentato l'incontro che si è tenuto quest'oggi con l'obiettivo di fare chiarezza tra le varie parti sul regolamento e sulla Var. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Ecco le parole del dirigente nerazzurro: "Quello che si è tenuto quest'oggi è stato sicuramente un incontro proficuo. Oggi il calcio ha bisodno del supporto della tecnologia ma bisogna sicuramente migliorare il protocollo, soprattutto per tutto quello che riguarda i falli di rigore. Soprattutto per i falli di mano. Anche con la Var comunque è difficile arrivare ad una conclusione definitiva e unica. Fabbri? Non so se sarà fermato ma dobbiamo essere in grado di perfezionare la VAR, il cammino è positivo nonostante gli errori. Il punto di partenza deve essere quello di avere un dialogo più proficuo con l'IFAB".

