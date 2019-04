INTER INFORTUNIO BROZOVIC / Scatta l'allarme Marcelo Brozovic in casa Inter per la corsa Champions. Il croato si è fermato ieri nel corso del primo tempo del match contro l'Atalanta, rimediando una distrazione ai flessori della coscia destra.

In attesa di sottoporsi agli esami strumentali, il centrocampista vice-campione del mondo non sarà a disposizione di Spalletti per il posticipo di domenica sera a Frosinone. Il tecnico nerazzurro spera di recuperare Brozovic per i due big match contro, con il giocatore che ieri sera al termine del match ha lasciato 'San Siro' zoppicando ma senza l'ausilio delle stampelle.