L'episodio, avvenuto nell’area di rigore bianconera a pochi passi da Szczesny che avrebbe potuto portare anche al rigore per il Milan, non è pero sfuggito al giudice sportivo Gerardo Mastrandea, pronto a ricorrere alla prova tv e fermare eventualmente l'attaccante croato per almeno due giornate di squalifica. Mandzukic così potrebbe saltare la festa scudetto possibile a Ferrara contro la Spal e il successivo impegno casalingo contro la Fiorentina. Tornerebbe per il big match in programma sabato 27 aprile a San Siro contro l'Inter.

