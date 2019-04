p>JUVE MILAN FABBRI CASARIN / Continua a far discutere l'arbitraggio diin: sotto accusa il mancato rigore in favore dei rossoneri su un tocco di mano diche non è stato sanzionato dal direttore di gara, nonostante l'utilizzo del Var. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

L'ex arbitro Paolo Casarin, intervenuto sulle frequenze di 'Radio Rai Uno' durante il programma "Radio Anch'Io Sport" ha commentato così la scelta di Fabbri: "Potremo sciogliere ogni dubbio solo quando il colloquio tra arbitro e VAR sarà pubblico. Dobbiamo conoscere le opinioni tra assistenti e direttore di gara. Che senso ha andare a vedere l'episodio segnalato e poi fare di testa tua nonostante l'evidenza del fatto?"

