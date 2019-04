CALCIOMERCATO CHELSEA KOVACIC / Il blocco della Fifa per le prossime due finestre di mercato inflitto al Chelsea, è destinato ad avere forti ripercussioni sul mercato.

In attesa del responso del ricorso atteso per giovedì che potrebbe in qualche modo consentire al club inglese di acquistare giocatori in estate, secondo quanto riportato da 'As'ha le idee chiare su Mateo

L'ex allenatore del Napoli vorrebbe confermare il centrocampista croato, arrivato in prestito dal Real Madrid. 42 presenze in stagione nel centrocampo dei 'Blues' che hanno rilanciato l'ex Inter dopo la parentesi non di certo esaltante in Spagna. Kovacic attende il responso della Fifa così come diversi club italiani, tra cui Inter, Roma e Milan, attendono eventuali novità da Londra.

