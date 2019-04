JUVENTUS MILAN GESTO PJANIC / Il 2-1 tra le polemiche contro il Milan spalanca le porte alla Juventus per l'ottavo scudetto consecutivo. Vittoria di rimonta per i bianconeri, che hanno ribaltato il vantaggio di Piatek grazie alle reti di Dybala e Kean.

Decisivo nella ripresa anche l'ingresso in campo di Miralem, protagonista di un'esultanza che non è passata inosservata dopo il gol realizzato dal giovane attaccante. Il regista bosniaco ha mostrato con le mani il numero otto davanti la curva, in riferimento al traguardo tricolore sempre più vicino per la squadra di Allegri. Un gesto ovviamente apprezzato sui social dai sostenitori della 'Vecchia Signota', decisamente meno dai tifosi delle altre squadre - specialmente dai milanisti - che si sono scagliati contro Pjanic.