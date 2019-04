p>CALCIOMERCATO ATLETICO MADRID OBLAK / Sabato sera, prima di inchinarsi alle perle di, Janha dimostrato ancora una volta di essere uno dei portieri più forti in circolazione: se l'sono rimasti in gara per 85 minuti, il merito è tutto del portiere sloveno che si è reso protagonisti di alcuni interventi super. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Secondo quanto riportato da 'Marca', la dirigenza dei 'Colchoneros' è pronta questa settimana ad annunciare ufficialmente il rinnovo del contratto di Oblak: i tifosi dell'Atletico Madrid però non potranno dormire sonni tranquilli in quanto la clausola da 100 miloni di euro non subirà variazioni. Una valutazione che renderebbe comunque lo sloveno il portiere più pagato della storia del calcio ma che al momento non sembra fuori portata considerando gli 80 milioni spesi in estate dal Chelsea per Kepa. Su tutti occhi puntati sul Paris Saint-Germain, pronto ad affondare il colpo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui