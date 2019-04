CALCIOMERCATO PARMA PIOLI / Stefano Pioli e la Fiorentina sono sempre più lontani, dopo la sconfitta contro il Frosinone si sono intensificate le polemiche come dimostrano anche le dichiarazioni di capitan Pezzella. L'ambiente viola è concentrato sulla gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta, ma è pronto ad accogliere Eusebio Di Francesco sulla propria panchina, è stata già raggiunta un'intesa di massima.

Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it , per Stefanopotrebbe prefigurarsi lo scenario del ritorno a casa, a, la sua città, dove è anche cresciuto come giocatore sia nel settore giovanile che nei primi anni della sua carriera. Pioli ha recentemente aperto anche un atelier d'abbigliamento nel centro storico del capoluogo emiliano. Potrebbe essere un ulteriore indizio sul suo futuro tutto ancora da scrivere, l'ipotesi Parma è la più concreta anche perchè in casa gialloblu tira aria di cambiamenti, il futuro del direttore sportivoe l'allenatoresembra lontano dal Tardini.