SERIE A CHAMPIONS LEAGUE MERCATO / Sei squadre racchiuse in 8 punti, due soli posti disponibili per la prossima Champions League: mentre il discorso relativo allo scudetto è chiuso già da un bel po' con la Juventus di Allegri pronta nel prossimo weekend a laurearsi per l'ottava volta di fila regina d'Italia, la Serie A in queste ultime sette giornate di campionato è pronta a dar vita ad una lotta entusiasmante che potrebbe riservare diversi colpi di scena. Inter, Milan, Atalanta, Roma, Lazio e Torino: in palio non c'è solo la grande opportunità di sfidare le squadre più forti d'Europa, ma anche quella di essere protagonisti in estate sul mercato. Entrare in Champions League permetterebbe a queste squadre di trattenere i propri big e rafforzare la rosa a disposizione con colpi importanti. Ma chi avrà la meglio? Clicca Qui per tutte le ultime notizie di Serie A.

Serie A, Inter e Milan: per voi la Champions è d'obbligo

L'Inter di Luciano Spalletti al momento si trova a + 5 su Milan e Atalanta e a sette giornate dalla fine del campionato si trova in una posizione che al momento risulterebbe più comoda rispetto alle altre avversarie. Certo, una vittoria con Atalanta o Lazio avrebbe già forse chiuso i conti ma i nerazzurri hanno tutte le carte in regola per riconfermarsi per il secondo anno consecutivo in Champions League. E allora il calciomercato Inter prenderebbe una piega diversa: con l'arrivo di Marotta e con il futuro di Icardi che resta ancora un'incognita, il reparto che subirà più variazioni è quello del centrocampo. Dopo aver completato l'arrivo ormai certo di Godin, l'Inter cercherà di portare a Milano un top player nella zona centrale del campo: il primo nome è quello di Rakitic, in orbita nerazzurra rimangono poi Modric, Barella, Pellegrini, Kroos e Kovacic. In avanti molto dipenderà dal futuro di Icardi, quasi certo l'addio di Perisic: la Champions porterebbe nelle casse dell'Inter milioni importanti da poter investire subito nei riscatti di Politano e Keita. Il Milan di Gennaro Gattuso manca in Champions League ormai da troppo tempo e quest'anno ha la grande opportunità di poter tornare sul palcoscenico più importante d'Europa. I margini di manovra del calciomercato Milan in entrata ovviamente potrebbero essere maggiori grazie agli introiti garantiti dalla partecipazione alla fase a gironi della Champions.

Roma, Lazio, Atalanta e Torino: gli effetti della Champions sul mercato

In ballo c'è il riscatto di: il francese ex Monaco ha preso in mano in questo campionato il centrocampo rossonero m per confermarlo servono i 35 milioni pattuiti in estate con il. Occhi puntati sul talento brasliano del Everton, sul quale Calciomercato.it ha svelato l'interessamento anche della Roma . Altri obiettivi in entrata per l'attacco restano, con il futuro dipiuttosto in bilico. Senza dimenticare il possibile colpo da novanta chiamato

Anche il prossimo calciomercato Roma è inevitabile che dipenda molto da una possibile partecipazione nella prossima stagione in Champions League: l'importante successo conquistato al Marassi contro la Sampdoria ha rilanciato la squadra di Claudio Ranieri nuovamente in questa avvincente lotta. Come detto, la dirigenza giallorossa monitora Everton ma il tema attorno al quale ruoterà tutto il prossimo mercato della Roma è la conferma o no di Nicolò Zaniolo: la Champions sarebbe una carta in più da giocare dai vertici giallorossi per convincere il baby campione a rimanere nella capitale, altrimenti potrebbe essere difficile resistere alle super offerte che potrebbero arrivare in estate. Stesso discorso da fare per le altre squadre impegnate nella corsa Champions: in caso di qualificazione per la Lazio di Lotito sarebbe più facile trattenereMilinkovic-Savice Luis Alberto, per il Torino di Cairo sarebbe più facile trattenere ancora una volta Belotti mentre per l'Atalanta di Percassi sarebbe più facile trattenere Zapata, Ilicic e tutti gli uomini fedeli allo schema di gioco ideato da Gasperini.

Serie A, volata Champions League: classifica e calendario

Ogni giornata da qui alla fine del campionato rischia di essere decisiva per le sorti della Champions League. La 32esima giornata di Serie A è caratterizzata dallo scontro diretto tra Milan e Lazio che si disputerà a San Siro il 13 aprile alle ore 20.30. Inter che sarà di scena a Frosinone, mentre la Roma ospita l'Udinese all’Olimpico. Atalanta e Torino cercheranno di far valere il fattore casa rispettivamente contro Empoli e Cagliari.

Classifica:

Inter 57

Milan 52

Atalanta 52

Roma 51

Lazio 49*

Torino 49

*partita in più da disputare

Calendario prossima giornata:

Milan-Lazio

Roma-Udinese

Frosinone-Inter

Atalanta-Empoli

Torino-Cagliari

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui