INTER ATALANTA ICARDI / Mauro Icardi a secco al ritorno sul prato verde di 'San Siro' 63 giorni dopo l'ultima apparizione contro il Bologna. Pubblico dell'Inter spaccato ieri pomeriggio nel posticipo contro l'Atalanta, con l'ex capitano insultato e fischiato dalla Curva Nord ma applaudito dal resto dei tifosi nerazzurri nel corso della gara.

Per il centravanti argentino anche una ghiotta chance sprecata nel primo tempo, con uno 'scavetto' che non ha sorpreso l'attento Gollini.

Icardi non ha rilasciato dichiarazioni al termine del match, affidando come ormai di consueto al profilo Instagram le sue 'reazioni' postando delle foto che lo vedono protagonista contro gli orobici. Il numero nove ha lasciato piuttosto sereno lo stadio, parlottando con Vecino mentre attraversava la zona mista del 'Meazza'. Tutto questo in attesa del rientro del connazionale Lautaro Martinez, con Spalletti che dovrà risolvere il dualismo tra i due argentini: uno esclude l'altro, o Inter in campo con le due punte?

