SERIE A ARBITRI ALLENATORI / Giornata importante in Lega Calcio per il periodico summit tra arbitri e allenatori. I protagonisti stanno arrivando in sede, già presenti tra gli altri l'ad dell'InterMarotta, il capitano Handanovic e il tecnico Spalletti, Andrea Belotti per il Torino, Senad Lulic per la Lazio e altri ancora.

Stamattina in Lega incontro tra le Società di Serie A (rappresentate da Dirigenti, Responsabile Tecnico della prima squadra o suo vice, Capitano o suo vice) e la CAN A (con la partecipazione degli arbitri, del Presidente Nicchi e del designatore Rizzoli), alla presenza del Presidente della Figc Gravina e del Presidente della Lega Serie A Miccichè.



Questa la lista dei presenti:

Juventus: Landucci (vice Allegri), Barzagli

Spal: Vicari e Semplici

Lazio: Lulic

Inter: Handanovic, Spalletti, Marotta

Torino: Frustalupi, Belotti

Genoa: Perinetti, Biraschi

Udinese: Tudor, Lasagna, Pradè

Atalanta: Gasperini, Masiello

Sampdoria: Sala, Romei, Osti, Giampaolo

Sassuolo: Locatelli, Carnevali

Chievo: Romairone

Milan: Gattuso, Romagnoli, team manager Romeo

Fiorentina: Pezzella, Pioli

Cagliari: Maran, Ceppitelli

Frosinone: Dionisi

Parma: D’Aversa, Lucarelli

Napoli: Gaetano, Lombardo

Roma: De Sanctis, De Rossi

