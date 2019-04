JUVENTUS RONALDO CAN AJAX / Cresce l'ottimismo sulle condizioni di Cristiano Ronaldo in casa Juventus in vista del primo round di Champions League di mercoledì sera contro l'Ajax. Il fuoriclasse portoghese è tornato ad allenarsi ieri, seppur parzialmente, con il resto del gruppo e a meno di clamorosi colpi di scena sarà convocato da Allegri per la trasferta di Amsterdam.

Il tecnico bianconero dovrà sciogliere il nodo se far partire 'CR7' dal primo minuto o farlo inizialmente accomodare in panchina per utilizzarlo a gara in corso.

Con i 'Lancieri' tornerà a disposizione dopo oltre due mesi anche Douglas Costa, che sarà comunque un'arma da utilizzare a gara in corso per Allegri. Allarme rientrato anche per Cancelo, che come spiegato dallo stesso mister livornese aveva accusato un lieve risentimento muscolare alla vigilia dell'anticipo di campionato con il Milan. Più difficile invece il recupero di Emre Can, alle prese con una distorsione alla caviglia: il tedesco ex Liverpool si sottoporrà nelle prossime ore a nuovi esami, che scioglieranno le riserve sulla sua disponibilità per la sfida della 'Cruijff Arena'.

