JUVENTUS MILAN ADANI / Weekend di grandi contestazioni arbitrali, a partire da quello che è successo sabato in Juventus-Milan.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Daniele, commentatore di 'Sky Sport' ed ospite classico del lunedì mattina a 'Radio Deejay', dice la sua: "Rigore non dato al Milan? L’arbitro deve avere come riferimento il regolamento, però deve cercare di non complicarsi la vita quando è palese la situazione. Chi esce sconfitto da questo turno è la classe arbitrale, anche perché il giorno dopo inè successo esattamente il contrario. Al di là di tutto, la mancanza di uniformità di giudizio ha portato molte più polemiche. La situazione è peggiorata”.