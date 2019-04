INTER CASSANO ICARDI LAUTARO / Mauro Icardi è tornato dopo oltre due mesi davanti al pubblico di 'San Siro'. In attesa del rientro di Lautaro Martinez, l'ex capitano ha guidato l'attacco dell'Inter nelle ultime due partite con Genoa e Atalanta. Antonio Cassano sceglie il più giovane degli argentini nel 'ballottaggio' tra i due centravanti: "L'Inter gioca con il 4-2-3-1 che significa avere un solo attaccante, Icardi non può giocare con Lautaro.

Se dipende da Spalletti giocherà Lautaro perché Spalletti preferisce gli attaccanti che giocano con la squadra - spiega Cassano a 'Tiki Taka' - Lautaro ha fatto benissimo e anche se ha 20 anni deve giocare perché è più forte dell'altro. Icardi è uno che fa gol, punto, mentre a Spalletti piacciono più gli attaccanti che giocano con la squadra come Dzeko, Benzema o Lewandowski. Icardi è comese non fa gol non la prende mai. Secondo me a Spalletti piace più un giocatore come Lautaro, non farebbe giocare nemmeno uno come. C'è gente che fa gol e ci sono giocatori diversi, che fanno gol e giocano anche con la squadra”.