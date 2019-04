INTER WANDA NARA ICARDI / Il pareggio per 0-0 con l'Atalanta non è stato il miglior risultato possibile per l'Inter e per Icardi, ma al momento sembra essere tornato complessivamente il sereno.

Almeno dal punto di vista di Wanda, moglie e agente dell'attaccante, che a 'Tiki Taka' ha riposto l'ascia di guerra e si è espressa così: "Sono stati giorni felici per noi - ha dichiarato - A Genova ha fatto gol e ha fatto una delle migliori prestazioni che io abbia visto. Ieri abbiamo giocato con un avversario difficile, è un pareggio buono per entrambe".