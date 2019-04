CALCIOMERCATO INTER ICARDI / L'Inter archivia il giorno del ritorno in campo di Icardi a San Siro con uno 0-0 con l'Atalanta. Prestazione della squadra e del bomber nerazzurro non indimenticabili, ma il pareggio serve per mantenere il terzo posto con un margine (5 punti) sugli inseguitori, che può aiutare nel raggiungimento dell'obiettivo Champions League.

La reazione del pubblico nei confronti dell'ex capitano, come prevedibile, non è stata particolarmente calorosa, ma il clima avrebbe potuto essere anche peggiore. I tifosi, in sostanza, hanno ascoltato le parole dinel prepartita: unità di intenti da qui alla fine della stagione per il bene comune, poi si vedrà. Icardi è pronto a dare il suo contributo nelle ultime sette giornate di campionato, dopodiché si parlerà del suo futuro. Difficile ricomporre la frattura, ma nel calcio non si sa mai.