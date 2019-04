Calciomercato Fiorentina, addio Pioli a un passo: le ultime

CALCIOMERCATO FIORENTINA PIOLI BIGICA DI FRANCESCO / Crisi conclamata per la Fiorentina, dopo la sconfitta di ieri in casa con il Frosinone. La vittoria in campionato manca da ben sette giornate, la classifica è ormai anonima (decimo posto a quota 39) e le uniche possibilità per entrare in Europa League sono affidate alla Coppa Italia, con la semifinale di ritorno da giocare con l'Atalanta a fine mese (si riparte a Bergamo dal 3-3 dell'andata al 'Franchi').

La posizione del tecnicoè appesa a un filo, con la società che si è presa 48 ore di tempo per riflettere. Stando alla 'Gazzetta dello Sport', domani ci sarà un nuovo faccia a faccia tra presidenza e allenatore. Dovrebbe essere concessa a Pioli un'ultima chance contro il, in caso di altro fallimento sarà esonero con la squadra probabilmente affidata al tecnico della Primavera, Emiliano. Per la prossima stagione, Calciomercato.it ha anticipato da tempo la candidatura di Di Francesco in pole position , ma si ragiona anche sue altri nomi.