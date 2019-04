Calciomercato Roma, rinnovo in arrivo per De Rossi

CALCIOMERCATO ROMA DE ROSSI / La sua rete di sabato sera contro la Sampdoria ha riacceso le speranze della Roma per il finale di stagione. Giallorossi risaliti a -1 dal quarto posto occupato da Milan e Atalanta e pienamente in corsa per un posto in Champions League.

Danieleè fondamentale per le sorti dei capitolini con la sua esperienza. E secondo la 'Gazzetta dello Sport' è in arrivo il rinnovo di contratto per un'altra stagione, fino al. Se le condizioni fisiche del capitano forniranno garanzie minime, non ci saranno problemi per giungere all'accordo e rinviare l'addio al calcio giocato.