Calciomercato Juventus, futuro Kean: decisione presa

CALCIOMERCATO JUVENTUS RINNOVO KEAN RAIOLA / Rinnovo in vista tra Kean e la Juventus. Il giovane attaccante italiano, decisivo anche sabato scorso nel 2 a 1 inflitto al Milan, è da tempo alla ricerca di un prolungamento del contratto.

Così, se fino a pochi mesi fa il suo futuro sembrava lontano dai bianconeri, a suon di gol (5 nelle ultime 6 gare di campionato) e buone prestazioni, il giovane attaccante sembra essersi guadagnato la riconferma: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

In scadenza nel 2020, Kean potrebbe firmare un nuovo accordo per quattro stagioni a circa 2 milioni d'ingaggio all'anno. Dopo il ritorno dei quarti di Champions League contro l’Ajax, riporta la 'Gazzetta dello Sport', il d.t. Fabio Paratici incontrerà Mino Raiola per discutere del rinnovo. La stella italiana, che piace in patria (Milan su tutte) e all'estero (Ajax tra le altre), è destinata a splendere con i colori bianconeri.

