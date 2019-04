ITALIANS PAGELLE / Su Calciomercato.it torna l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato. Week-end avaro di sorrisi per gli italiani impegnati nei campionati esteri. Festeggiano soltanto Pellè e Fabio Cannavaro, nel campionato cinese, col secondo che mantiene il primato alla guida del Guangzhou Evergrande a punteggio pieno e senza aver subito gol, mentre l'ex attaccante di Parma e Southampton realizza la rete del pareggio che evita allo Shandong la capitolazione. Bene anche Donati in Bundesliga, che col suo Magonza annienta il Friburgo di Grifo 5-0.

ITALIANS, DA BALOTELLI A SARRI: PAGELLE ITALIANI ALL'ESTERO

PREMIER LEAGUE

JORGINHO (Chelsea) – Il Chelsea affronterà il West Ham alle 21:00 di lunedì 8 aprile.

EMERSON PALMIERI (Chelsea) - Il Chelsea affronterà il West Ham alle 21:00 di lunedì 8 aprile.

DAVIDE ZAPPACOSTA (Chelsea) - Il Chelsea affronterà il West Ham alle 21:00 di lunedì 8 aprile.

ANGELO OGBONNA (West Ham) - Il West Ham affronterà il Chelsea alle 21:00 di lunedì 8 aprile.

NON HANNO GIOCATO: Matteo Darmian (Manchester United), Adam Masina (Watford)

DALLA PANCHINA:

MAURIZIO SARRI (Chelsea) - Il Chelsea affronterà il West Ham alle 21:00 di lunedì 8 aprile.

LIGUE 1

MARCO VERRATTI (Psg) 5,5 - Non in grande spolvero nel match interno pareggiato 2-2 con lo Strasburgo. Specie in fase propositiva.

GIANLUIGI BUFFON (Psg) 6 - Torna titolare in campionato ma subisce due gol nel posticipo interno con lo Strasburgo. Finisce 2-2 e la festa scudetto è rimandata, ma le due reti subite non sono da attribuire a sue responsabilità.

MARIO BALOTELLI (Marsiglia) 5,5 - Entra al 70' e poco dopo sfiora il palo con un forte tiro dal limite. Ma il Bordeaux difende bene il doppio vantaggio fino al termine del match. Ammonito.

NON HANNO GIOCATO: Andrea Raggi (Monaco), Pietro Pellegri (Monaco), Antonio Barreca (Monaco)

BUNDESLIGA

VINCENZO GRIFO (Friburgo) 4,5 - Sconfitta umiliante quella rimediata sul campo del Magonza. Finisce addirittura 5-0, e lui non riesce a combinare granché nel terzetto d'attacco in cui viene schierato sin dal primo minuto.

GIULIO DONATI (Magonza) 6,5 - Difende bene, sempre attento.

Dà il suo contributo anche in fase di spinta e il Magonza stravince 5-0 col Friburgo dell'altro italiano Grifo.

NON HANNO GIOCATO:

LIGA

DANIELE VERDE (Valladolid) s.v. - Rileva Tuhami all'86'.

DANIELE BONERA (Villarreal) 6 - Non fa male fino a quando riesce a rimanere in campo. Difatti si infortuna ed è costretto al cambio al minuto 28.

NON HANNO GIOCATO: Cristiano Piccini (Valencia)

CINA

GABRIEL PALETTA (Jiangsu Suning) 5 - Niente da fare col forte attacco della capolista Beijing. 3-0 secco in cui con l'intera retroguardia riesce a capirci poco.

EDER (Jiangsu Suning) 5 - Non riesce ad essere pericoloso nel delicato match contro la capolista Beijing Guoan. Controllato bene dalla retroguardia dei padroni di casa, viene ammonito al 76'.

GRAZIANO PELLE' (Shandong Luneng) 7 - Il suo gol è prezioso per recuperare lo svantaggio nella gara disputata sul campo dello Shenzhen. La partita termina 1-1 e per lui sono due i centri in questo campionato.

DALLA PANCHINA:

FABIO CANNAVARO (Guangzhou Evergrande) 7 - La quarta vittoria consecutiva la ottiene piegando il Guangzhou R&F 2-0. Merito della difesa, che concende un solo tiro in porta agli avversari ed infatti resta imbattuta assieme a quella dell'altra capolista Beijing Guoan.

RESTO DEL MONDO

SEBASTIAN GIOVINCO (Al-Hilal) 6 - Non entra nel tabellino dei marcatori nonostante la vittoria esterna ottenuta sull'Al-Hazem per 3-2, ma è comunque prezioso nel contribuire alla vittoria.

FEDERICO MACHEDA (Panathinaikos) 6,5 - Il Panathinaikos piega l'Aris 2-0 e lui è determinante in versione assist-man per il gol del vantaggio firmato da Donis al 62'. Ammonito nel finale.

GIANLUCA CURCI (Hammarby) 6 - Esente da colpe nell'unico gol incassato contro il Kalmar. Il difensore centrale infatti perde l'equilibrio consentendo a Froling di colpire di testa indisturbato da posizione favorevole. Finisce 1-1.

NON HANNO GIOCATO: Robert Acquafresca (Sion), Cristian Pasquato (Legia), Alessio Cerci (Ankaragucu), Claudio Marchisio (Zenit San Pietroburgo), Simone Scuffet (Kasimpasa), Davide Lanzafame (Ferencvaros), Salvatore Bocchetti (Spartak Mosca)

DALLA PANCHINA:

DEVIS MANGIA (Craiova) 6 - Pareggia 0-0 nel match interno contro il Cluj capolista del girone playoff, non riuscendo a sorpassare l'FCBSB che resta distante un punto. Terzo posto per lui a -7 proprio dal Cluj.

ITALIANS - TOP E FLOP 3 ITALIANI ALL'ESTERO

FLOP

EDER (JIANGSU SUNING) 5

GABRIEL PALETTA (JIANGSU SUNING) 5

VINCENZO GRIFO (FRIBURGO) 4,5

TOP

GIULIO DONATI (MAGONZA) 6,5

FABIO CANNAVARO (GUANGZHOU EVERGRANDE) 7

GRAZIANO PELLE' (SHANDONG LUNENG) 7

