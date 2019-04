Calciomercato Fiorentina, niente Montella: ecco la sua decisione

CALCIOMERCATO FIORENTINA MONTELLA / Il futuro di Pioli è sempre più in bilico. Il tecnico ha davvero le ore contate e la Fiorentina è pronta a ripartire da un nuovo tecnico. Come raccontato da Calciomercato.it tra il club viola e Di Francesco è stato raggiunto un accordo per la nuova stagione.

E' stato fatto anche il nome di Vincenzoper la panchina dei toscani, notizia questa smentita dallo stesso allenatore ai microfoni di Sky Sport: "Parlo da professionista e credo che Pioli si meriti di giocarsi la semifinale di Coppa Italia. Ho grandissimi ricordi di Firenze, posso dirvi che non c'è nulla... Con la famiglia Della Valle ci sono stati dei malintesi ma ci siamo chiariti perché io sono mi sono comportato bene finché sono stato sotto contratto".

FUTURO - "Ho avuto tante pseudo opportunità che non mi piacevano, al momento di quello che mi piacciono non c'è nulla"

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui