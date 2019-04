NAPOLI GENOA ANCELOTTI / Solo 1-1 per il Napoli di Carlo Ancelotti contro un ottimo Genoa. L'allenatore azzurro ha commentato così il pareggio del 'San Paolo' ai microfoni di 'Sky Sport': "Non siamo stati influenzati della gara con l'Arsenal, le difficoltà che abbiamo incontrato stasera sono inaspettate. In questo momento difendiamo male e questo non ci permette di mantenere il controllo della partita. Abbiamo lasciato troppi spazi ai loro attaccanti. Campanello d'allarme per Londra? Fortunatamente mancano quattro giorni e le cose si possono aggiustare, ma se saremo questi sarà dura. Abbiamo fatto le cose a metà e non va fatto, soprattutto quando difendi. Difficile dire quanto si sia abbassata la concentrazione, mi viene più facile risolvere le cose dal punto di vista tecnico-tattico. Fisicamente stiamo bene e i dati dei giocatori sono molto positivi". Infine, sul futuro di Insigne: "Lorenzo è molto importante per noi. Ha fatto 30 minuti senza problemi ed è disponibile per l'Arsenal.

Tutti si sbizzarriscono con il mercato, ma il nostro obiettivo è quello di rinforzare la squadra, non di cedere i migliori".

L'allenatore del Napoli è poi intervenuto in conferenza stampa: "Dopo Roma è calata un po' l'attenzione, non difendiamo più come dovremmo ed è il problema più grande. Oggi ho visto l'Arsenal, hanno avuto difficoltà diverse dalle nostre. Noi abbiamo regalato due punti perché abbiamo fatto male, soprattutto nel primo tempo, con un briciolo di attenzione in più potevamo vincerla. Dopo l'eliminazione dalla Champions c'è stato un calo, a febbraio sembrava risolto ma poi abbiamo perso troppi punti per strada pur giocando bene, come a Milano o a Firenze. Mi sorprendono queste ultime due prestazioni, che non sono state sufficienti e che ci fanno capire che dobbiamo cambiare in fretta, non possiamo giocare così a Londra. Ghoulam è migliorato molto in questo periodo, è vicino alla forma migliore e la sua prestazione è stata sufficiente. È già qualcosa, molti sono stati insufficienti. Non faccio lo psicologo, mi soffermo sull’aspetto tecnico: nelle ultime due partite abbiamo difeso male, per vincere le partite dobbiamo difendere bene. Albiol rientrerà il 14 a Napoli, per l’andata con l'Arsenal non ci sarà poi vedremo come ritorna. Mertens sta bene, Insigne è totalmente recuperato per Londra".

