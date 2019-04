Atletico Madrid, futuro in bilico per Diego Costa

ATLETICO MADRID DIEGO COSTA FUTURO / Futuro tutto da scrivere per DiegoCosta. L'attaccante, tornato a vestire la maglia dell'Atletico Madrid dopo l'avventura londinese, sta deludendo le attese.

I troppi infortuni stanno condizionando la sua stagione e per i Colchoneros adesso non è certo incedibile. AS riporta che il centravanti ex Chelsea può davvero lascerà l'Atletico Madrid: molto dipenderà dalle offerte che arriveranno. Il suo contratto è in scadenzae ben presto i club cinesi potrebbero tornare alla carica.