INTER ATALANTA GOLLINI / Pierluigi Gollini è stato il grande protagonista del match odierno contro l'Inter. Il portiere dell'Atalanta ha salvato a più riprese la compagine orobica nel match di 'San Siro': "Io come una piovra? Questa mi mancava… (sorride, ndr). Sono semplicemente felice per la mia prestazione e di aver aiutato la squadra. Sto vivendo un bel momento personale, lo condivido con i miei compagni e tutti i tifosi.

Noi partiamo sempre per vincere, però ogni gara fa storia a sé e quello di oggi è sicuramente un punto guadagnato - sottolinea Gollini in zona mista - Siamo stati tosti, è stata una grande prova di solidità difensiva. Abbiamo provato il colpaccio, però per oggi va bene questo risultato. È una prestazione da grande squadra, soprattutto sul profilo della maturità. Siamo un po' come la nostra gente: non molliamo mai, abbiamo grande spirito, la nostra forza è l'unione del gruppo e il gioco. Tutti remiamo dalla stessa parte e questa è la base per fare delle ottime cose. La parata più difficile? Su, anche perché rispetto all'occasione dila palla è rimasta lì. Sono stato bravo a farmi calciare addosso".