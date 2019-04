Calciomercato Milan, cambia il futuro di Biglia: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN BIGLIA LEONARDO RINNOVO / Futuro tutto da scrivere per Lucas Biglia. Il centrocampista argentino del Milan è finito nel mirino del Boca Juniors che vorrebbe riportarlo in patria. Per restare aggiornato con tutte le notizie di mercato CLICCA QUI.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Per i rossoneri il prolungamento del contratto dell'ex Lazio - come riportano i colleghi della Gazzetta dello Sport - non è una priorità: potrebbe arrivare il rinnovo fino al 2021 ma non va scartata l'ipotesi Cina con l'Hebei Fortune pronto a sferrare un nuovo attacco.