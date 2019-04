INTER ATALANTA ASAMOAH / L'Inter non va oltre lo 0-0 a 'San Siro' contro l'Atalanta. Un risultato che consente comunque a Kwadwo Asamoah e compagni di conservare un buon margine in classifica sulle dirette concorrenti per la corsa Champions: "E' stata una buona gara da parte nostra, abbiamo creato diverse occasioni, è mancato il gol.

Siamo una grande squadra, con giocatori di qualità e dobbiamo fare comunque di più - le parole dell'ex laterale della Juventus in zona mista - E' un punto importante per noi, anche se dalla prossima partita dobbiamo tornare a vincere. Abbiamo risentito dell'assenza di Brozovic quando è uscito: lui è un giocare diverso rispetto agli altri, è bravo a gestire il gioco in quella posizione di campo. Fisicamente sto bene, mi sto allenando al meglio. Sono contento di aiutare con il mio contributo la squadra. Come gruppo siamo cresciuti tanto negli ultimi mesi visto tutto quello che è successo, siamo più squadra. E il ritorno di Icardi ha dato un'ulteriore motivazione a tutti per raggiungere il nostro obiettivo. Non è facile, ma possiamo farcela".