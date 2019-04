INTER ATALANTA DJIMSITI / Un pareggio che alla fine accontenta sia l'Inter che l'Atalanta quello di questo pomeriggio a 'San Siro'. Berat Djimsiti analizza lo 0-0 odierno contro la formazione di Spalletti, che permette agli orobici di agganciare il Milan al quarto posto: "Proviamo sempre a vincere, anche se oggi questo punto va bene ad entrambe le squadre. Abbiamo avuto un paio di occasioni per parte: loro sono partiti forte, noi poi abbiamo reagito e nella ripresa abbiamo sfiorato il gol con Gomez.

Il 'Papu' l'ha sfiorata con i tacchetti, peccato... Nel finale abbiamo contenuto bene l'Inter - spiega il difensore della nazionale albanese in zona mista -? Non so se mi è sfuggito solo una volta, devo rivedere la partita. Lui è un grande attaccante, può fare gol in qualsiasi situazione. Siamo stati bravi a contenerlo. Corsa? Dobbiamo guardare subito alla prossima partita e pensare gara dopo gara. Poi alla fine vedremo dove saremo in classifica. Oggi abbiamo sofferto un po', ma era normale contro un avversario come l'Inter. Non era facile gestire tre gare in una settimana".