CALCIOMERCATO INTER INGHILTERRA TRIPPIER / L'Inter ormai da anni prova a risolvere il problema terzini. Anche nelle ultime sessioni di calciomercato i nerazzurri hanno acquistato esterni di fascia: a giugno sono arrivati Asamoah e Vrsaljko; a gennaio Cedric. L'ex Juventus verrà certamente confermato, cosa che non si può dire, invece, per i due terzini destri.

Entrambi faranno ritorno ai due club di appartenenza: il riscatto appare impossibile e proprio per questo nella prossima sessione di calciomercato l'Inter tornerà a caccia di un nuovo terzino destro. La speranza è che la prossima possa davvero essere la volta buona.

L'opportunità potrebbe arrivare ancora una volta dall'Inghilterra: stando a quanto riportato dal 'The Evening Standard', il Tottenham è pronto ad una vera rivoluzione in estate e tra i possibili partenti c'è anche Kieran Trippier. Il terzino, che tanto bene ha fatto in Nazionale ai Mondiali, avrebbe deluso gli 'Spurs', pronti a cederlo. Il calciatore classe 1990 ha una valutazione sui 25 milioni di euro e potrebbe essere un profilo perfetto per la nuova Inter 2019/2020

